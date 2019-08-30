Генетический код петербуржцев стал политическим. «Фонтанка» его расшифровала

Блокадный генетический код, который носят жители Петербурга, несовместим с уличными протестами, заявил недавно лидер городской «Единой России» Вячеслав Макаров. «Фонтанка» расшифровала уникальный генетический код, который помогает петербуржцам переносить санкции, служить в армии и не выражать недовольство властями.

Вячеслав Макаров//Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Пока с национальной идеей в нашей стране по-прежнему наблюдаются трудности, спикер Законодательного собрания и лидер «Единой России» Вячеслав Макаров, похоже, сформулировал идею петербургскую. В его исполнении она напоминает идею израильтян, но если евреи — народ богоизбранный, то петербуржцы избраны природой. На генетическом уровне.

Четыре года назад июньским вечером, во время праздника «Алые паруса», Вячеслав Макаров вышел на Дворцовую площадь к выпускникам. Он сообщил подросткам со сцены: все они — носители уникального генетического кода победителей. И именно этот код предопределит всю их взрослую жизнь.

Чем именно генотип петербуржца отличается от генотипа здорового человека, Вячеслав Макаров тогда выпускникам не сообщил. Однако с тех пор про уникальный генетический код петербуржцев он рассказывает без преувеличения в каждой публичной речи.

Четыре же года назад группа российских ученых опубликовала в журнале Science статью. В ней говорилось о том, что ленинградцы, которые смогли пережить блокаду, обладали определенными генетическими маркерами — они помогали им замедлять расход энергии, получаемой из пищи. Ученые стали исследовать и гены потомков блокадников, чтобы выяснить: передали ли им родители признаки, которые приобрели в течение жизни. «По многим данным, у детей блокадников совершенно другая частота разных заболеваний. Ученые связывают это с эпигенетикой. "Эпи" означает "сверх" — сверх того, что мы получаем с генами по наследству», — говорил тогда «Огоньку» один из авторов исследования, генетик Олег Глотов.

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«Фонтанке» неизвестно, почему исследование так глубоко запало в душу спикеру петербургского Заксобрания Вячеславу Макарову. Однако мы вынуждены констатировать, что в популяризации идеи генетических мутаций у жителей блокадного Ленинграда главный петербургский единоросс зашел далеко, значительно отклонившись от первоначального смысла открытия.

В интерпретации Вячеслава Макарова генетический код победителей, хотя передаётся из поколения в поколение «веками», тем не менее довольно хрупок. В мае 2015 года он уже чувствовал: код под угрозой. И делился тревогой с петербургскими писателями, объясняя им, в чем заключается их истинная задача. «Вы должны понимать, что главная роль литературы не образовательная, не развлекательная, а воспитательная. Особенно сейчас, когда пытаются принизить роль СССР в победе и тем самым разрушить наш генетический код», — предупреждал Вячеслав Макаров.

Более того, генетический код победителей — это нечто, от чего можно, как от веры, отречься. «Не служить, как сейчас модно говорить, откосить от армии – это значит быть отрицателем нашего победоносного генетического кода. Это не просто не любить Родину, или не быть патриотом, это означает отрицать наш уникальный генетический код победителей», — объяснял Вячеслав Макаров полгода назад. Отрицателем кода спикер парламента назвал журналиста «Эха Москвы» Сергея Кагермазова, автора посвященных ему критических публикаций. Однажды вместо ответа на неудобный вопрос Сергей Кагермазов получил от Вячеслава Макарова предложение послужить в армии, а затем — повестку, которую военком принес прямо в Законодательное собрание.

Хорошая новость заключается в том, что к генетическому коду можно приобщиться. И это не помешало бы сделать всем, кто выходит на улицы Петербурга с политическими протестами, не устает повторять Вячеслав Макаров. В ноябре прошлого года он поручил активистам «Молодой гвардии» вести в соцсетях работу, чтобы приобщать недовольных властью к «историческому шифру и генетическому коду блокадников».

О блокадном генетическом коде спикер Заксобрания вспоминает всегда, когда заводит речь о протестующих. «А как же генетический код?» — возмущался он, рассказывая учителям на общегородском педсовете о митингующих школьниках на прошлой неделе. «У них есть в душе и в сердце уникальный генетический блокадный код?» — поражался он, рассуждая о противниках пенсионной реформы, которые вышли на митинг 9 сентября, невзирая на то, что накануне был День памяти и скорби.

Трудиться на поприще передачи генетического кода новому поколению спикер Заксобрания просил и депутатов. Два года назад он поручил им как можно усерднее участвовать в праздниках, «чтобы передать молодежи наш колоссальный заряд энергии, чтобы они переняли великий генетический код победителя». Если кто-то что-то и перенял, то это сами депутаты Заксобрания — риторику своего лидера. В апреле этого года об уникальном шифре рассказывала своим избирателям депутат от «Единой России» Галина Назарова, которая увидела в генетическом коде причину успехов СССР в космосе: «Быть первыми — это наш преемственный долг, переданный нам уникальным генетическим кодом наших героических предков-победителей».

Уникальный код по-прежнему помогает не только петербуржцам, но и «каждой нации и народности, населявших Советский Союз, а теперь и Россию», преодолевать трудности — например, именно ему мы обязаны тем, что стойко переносим санкции Запада, намекнул Вячеслав Макаров в новогоднем поздравлении два года назад. Экстраполировать генетическую избранность на всех россиян со стороны спикера Заксобрания логично: сам он родился под Липецком в 50-е.

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Открытие генетиков на службу политике призывал не только Вячеслав Макаров. В январе прошлого года в Москве состоялся закрытый показ фильма «Блокадная кровь. Генетика», снятого при поддержке «Справедливой России». В фильме перечисляли известных жителей Ленинграда, переживших блокаду, а также представителей федеральной элиты, рождённых в Петербурге, — в частности, Владимира Путина, патриарха Кирилла, Сергея Нарышкина и проспонсировавшего фильм Сергея Миронова. «Всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему большая часть горожан оказалась объединена в одну психологически-поведенческую группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими физическими и нравственными испытаниями предков?» — говорилось в картине. Ответ на этот вопрос создатели фильма искали в том числе и у петербургского генетика Олега Глотова.

«Фонтанка» попросила Вячеслава Макарова как у главного проповедника этой идеи объяснить, что такое уникальный блокадный генетический код. Он дал понять: термин «генетический код» иногда применяют «для характеристики культурной преемственности»: «Это аналогия между передачей биологических и природно-исторических, морально-волевых качеств».

«Блокадный генетический код рожден неистощимой энергией жизни миллионов жителей осажденного города. Это проявилось в сходстве, родстве характеров ленинградцев-петербуржцев. Эта общность – для них нечто само собой разумеющееся.

Блокада врезалась в плоть и кровь тех, кто ее пережил. Современному человеку иногда трудно представить, как ленинградцы переносили эти испытания. Как это пойти в библиотеку или театр, когда ты падаешь от голода? Как играть в футбол силой не тела, но духа? Как великие лишения рождают изобилие души и талантов?

Блокадный код – в нем жизнь, в нем милосердие, в нем стойкость, достоинство и великая любовь к городу-герою Ленинграду. Эти качества утвердились как основа ленинградского-петербургского сознания, характера и духа. Каждый раз, когда петербуржцы проявляют их, – в этот момент срабатывает их генетическая блокадная историческая память.

Генетический блокадный код – это бессмертный донор патриотизма для России и пример для всего человечества», — сообщили «Фонтанке» в его пресс-службе.

Впрочем, лидер петербургской «Единой России» успел дать и более наглядное объяснение термину «генетический код победителей». «Все, что является лучшим в генетическом коде нашего великого народа», олицетворяет в себе, по словам Вячеслава Макарова, один человек — его ближайший соратник, вице-спикер Заксобрания, единоросс Анатолий Дроздов. Эти слова Макаров произнес в 2017 году, поздравляя своего заместителя с днем рождения, и почти дословно повторил позже — в ответ на просьбу прокомментировать обвинения в адрес Анатолия Дроздова, который якобы избил подчиненного. Уверенность в том, что вице-спикер Заксобрания сосредоточил все лучшие качества русского народа, Вячеслав Макаров сохранил и после того, как тот был пойман за вбросом бюллетеней на собственных выборах.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»