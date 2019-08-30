Семак об уходе Ригони: Пока он готовится к игре со «Спартаком», но изменения возможны

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Эмилиано Ригони.

«Он тренируется, принимает участие в подготовке к игре. Ригони — футболист «Зенита», какой-то конкретики на сегодняшний момент нет. Возможны изменения, но что-то предположить сложно», – подчеркнул Семак во время пресс-конференции на базе клуба в Удельном парке в пятницу, 30 августа.

Ранее сообщалось, что переговоры «Зенита» с итальянской «Сампдорией» по продаже Ригони находятся в финальной стадии. Обсуждается годичная аренда игрока за 1 млн евро с обязательным правом выкупа через год за 9 млн евро. По другой информации, игрок не готов уходить из «Зенита» в «Сампдорию» из-за более низкой зарплаты.