Фонтаны, туалеты и дрова. Комитет по энергетике запросил дополнительно 4,5 млрд рублей на 2020 год

К базовым 22 млрд рублей, которые указаны в бюджете комитета по энергетике 2020 года, ведомство запрашивает дополнительно 4,5 млрд. 3,7 млрд предполагается направить на развитие, а 847 млн – на текущие расходы.

Как сообщил глава комитета по энергетике Андрей Бондарчук 30 августа в ходе «нулевых чтений» бюджета, 421 млн из этих 847 млн – субсидия «Ленсвету» на выполнение государственного задания и 200 млн – Водоканалу на возмещение затрат по ремонту фонтанных комплексов.

83 млн – субсидия организациям, которые поставляют сжиженный газ населению по льготным ценам ( этим пользуются 6 тысяч петербуржцев); 22 млн – тем, кто поставляет твердое топливо (уголь и дрова).

Отдельно остановились на вопросе приобретения передвижных общественных туалетов: к заложенным 24,8 млн предложено добавить 41 млн. В следующем году вновь ожидается большое количество массовых мероприятий, в частности – Евро-2020, к которому предложено докупить 4 комплекса.