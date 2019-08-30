Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +21
$ 66.49р
73.38р
15:37 30.08.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
30.08.2019 12:04
Печать

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.

Современные площадки соответствуют европейскому уровню. На них будет интересно и безопасно играть детям разных возрастов. Здесь и горки (в том числе крытые), и качалки, и сетки, и лазалки с элементами веревочного парка, и всевозможные плетеные качели-карусели. Не забыли и об интеллектуальном развитии детей, установив интерактивный лабиринт, игровые счеты и пр.

Площадки размещены во дворе 6-й очереди, а также на территории пристроенного детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников. На всех площадках будет выполнено современное прорезиненное покрытие.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Напомним, что окончание строительства 6-й очереди «Нового Оккервиля» запланировано в IV квартале 2019 года.

Телефон отдела продаж: (812) 670-01-01

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
30.08.2019 14:23

Цены на стройматериалы продолжают расти

В 2018 году на рынке стройматериалов произошел резкий скачок цен. Некоторые позиции (например, песчано-гравийная смесь) "подпрыгнули" почти на 20 %, меньше подорожали ЖБИ и известь.
ПАО МКБ
30.08.2019 12:40

МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
30.08.2019 12:04

В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.
фото предоставлено компанией РСТИ
30.08.2019 11:20

«Марш Памяти и Славы» в центре Петербурга 7 сентября

Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвящённом 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.
ГК "КВС"
30.08.2019 10:49

ГК «КВС» выводит в продажу второй этап ЖК «Континенты»

1 сентября открываются продажи квартир во второй очереди жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга рядом с метро «Парнас». Стоимость квартир начинается от 2,16 млн рублей.
Фото: unsplash.com
30.08.2019 09:00

За лекарством в финскую аптеку - теперь это просто

Покупка товаров в Финляндии стала уже привычной для петербуржцев, съездить на выходные за покупками стало у них привычным делом, а качество финских товаров завоевало их заслуженное доверие.
shutterstock.com
29.08.2019 18:00

Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников

Согласно данным сервиса Domofond.ru, Санкт-Петербург занял пятое место среди шумных городов-миллионников. Специалисты портала провели опрос 100 000 человек с целью выяснения, какой город России является самым шумным. Для каждого региона был рассчитан средний балл, отражающий степень удовлетворённости жителей уровнем тишины.
Glorax Development
29.08.2019 15:39

VII квартал Golden City вырос до уровня 8 этажа

На площадке VII квартала жилого комплекса Golden City на намывных территориях Васильевского острова продолжается устройство монолитного каркаса дома.
ГК «Лидер Групп»
29.08.2019 15:37

Школе в Мурино – быть!

В городе Мурино Ленинградской области приступили к строительству новой школы на 1175 учащихся.
29.08.2019 15:27

Бренд банка «Санкт-Петербург» признан лучшим в отрасли

27 августа «Деловой Петербург» представил первый рейтинг брендов Санкт-Петербурга. Победителем в номинации «Банки» стал банк «Санкт-Петербург».
Setl Group
29.08.2019 13:43

«Петербургская Недвижимость» предлагает раскрасить квартиру в яркие цвета

Теперь покупатели квартир в новостройках, приобретающие готовые комплекты мебели и техники, могут выбрать одно из семи цветовых решений фасадов на свой вкус.
ПАО «Группа ЛСР»
29.08.2019 13:35

Операционный денежный поток «Группы ЛСР» вырос до 13 млрд рублей

ПАО «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, объявила финансовые результаты за первое полугодие 2019 года.