В 6-й очереди «Нового Оккервиля» завершается монтаж детских площадок

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В последней 6-й очереди жилого комплекса «Новый Оккервиль» компании «Отделстрой» завершается обустройство детских игровых площадок.

Современные площадки соответствуют европейскому уровню. На них будет интересно и безопасно играть детям разных возрастов. Здесь и горки (в том числе крытые), и качалки, и сетки, и лазалки с элементами веревочного парка, и всевозможные плетеные качели-карусели. Не забыли и об интеллектуальном развитии детей, установив интерактивный лабиринт, игровые счеты и пр.

Площадки размещены во дворе 6-й очереди, а также на территории пристроенного детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников. На всех площадках будет выполнено современное прорезиненное покрытие.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

Напомним, что окончание строительства 6-й очереди «Нового Оккервиля» запланировано в IV квартале 2019 года.

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Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/