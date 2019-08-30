«Готовь 200.000 долларов, вернём мужа». В Петербурге у топ-менеджера банка похитили возлюбленного

Топ-менеджеру банка в Петербурге предложили заплатить за возвращение возлюбленного. Пропавший мужчина недавно лишился бизнеса, гражданской супруге известно о его долгах.

Как стало известно «Фонтанке» 30 августа, накануне около двух часов ночи в полицию обратилась 39-летняя заместитель управляющего одного из отделений Промсвязьбанка. Топ-менеджер рассказала о пропаже сожителя. С утра 27 августа мужчина ушёл из квартиры на Ленинском проспекте и перестал выходить на связь. Минувшей ночью петербурженка получила SMS с текстом: «Готовь 200.000 долларов, вернём мужа».

Исчезнувший владел компанией по производству гофрированной бумаги и картона. 5 августа бизнес перешёл к другому хозяину, свидетельствует запись в ЕГРЮЛ. По словам горожанки, её 38-летний гражданский муж задолжал неизвестным ей лицам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».