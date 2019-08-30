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Общество
30.08.2019 13:05
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«Власть эмоций, тайные кукловоды, сломанные судьбы». СК выпустил спецрепортаж о митингах

На очередную волну протестов в столице Следственный комитет РФ отреагировал специальным репортажем. Участие в митингах связали с отсутствием критического мышления и очертили перспективы: раскаяние, побег и запятнанное прошлое.

«Власть эмоций, тайные кукловоды, сломанные судьбы». СК выпустил спецрепортаж о митингах

кадр из видео/СК РФ/YouTube

Видеозапись «Время принимать решения» опубликована на сайте ведомства 30 августа. В анонсе обещаны ответы на вопросы о том, кто становится участниками акций, что толкает их на нарушение порядка, как они объясняют свои действия, что бывает после, и не только.

Ролик длится четыре с половиной минуты. Главный герой – молодой человек, который был задержан на акции 26 марта на Пушкинской площади в Москве. Видео с ним «никогда не публиковалось и несколько лет пролежало в архивах».

«Я ударил одного из сотрудников полиции – омоновца – ногой. По каске», – признаёт на камеру мужчина в наручниках. Наказание он отбыл и «начал с чистого листа». У него вся жизнь впереди, о случившемся вспоминать не хочет, говорят в СК и скрывают лицо молодого человека. На архивном видео, судя по всему, он же размахивает кулаками рядом с полицией, удара ногой не видно.

Митинги на Болотной площади, протесты в 20187-м и акции этим летом проходят по одному сценарию, считают следователи: кукловодов на улице не найти. Влияние толпы на митингующих объясняет директор НИИ Социологии Мария Филь. Суть её комментария в том, что у участвующих в акциях отсутствует критическое мышление, а на протестах они попадают под власть эмоций.

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«Эмоции берут верх над рассудком – так бывает, – признаёт закадровый голос и рисует перспективы: – Уголовные дела, допросы и показания, упущенные возможности, а как итог – раскаяние и побег из столицы, подальше от политических волнений». Герой сюжета подтверждает, что «всё в помутнении каком-то было», сейчас он сожалеет.

Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходят в столице по субботам с июля. От задержаний не спасает даже статус согласованного мероприятия. После митинга 27 июля в Следственном комитете возбуждено уголовное дело – протест сочли массовыми беспорядками. 14 обвиняемых арестованы. «Мосгортранс» и дорожники требуют с них 12,5 млн рублей за нанесённый ущерб. Протестующих москвичей поддерживают в других городах. В Петербурге солидарных каждые выходные поджидают силовики.

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