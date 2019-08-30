Водитель схватился за голову, но было поздно. На съезде с моста Александра Невского задавили мотоциклистку

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло утром 30 августа в Центральном районе Петербурга. Под колесами автомобиля погибла женщина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:55 на съезде с моста Александра Невского на Амбарную улицу 29-летний мужчина на автомобиле Renault Logan совершил столкновение с мотоциклом SYM под управлением 30-летней женщины.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» добавляют, что синий «Логан» наехал на мотоциклистку, отчего та упала под него, и автомобиль по ней проехался. «Из «Логана» выскочил молодой парень, схватился за голову», – пишут в группе.

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«Произошло после съезда с моста Александра Невского на Синопскую набережную, я как раз свою машину поставил на парковку рядом со «стекляшкой», – рассказал в комментариях очевидец Станислав. – Услышал сильный хруст, обернулся, в 10 метрах от меня синий «Логан» задер или наехал на мотоциклиста, та упала с мотоцикла прямо под колеса «Логана», скорость при этом была низкая, около 20 км/час. Упала она очень неудачно, «Логан» не затормозил и проехал по ее голове правым передним колесом, как по лежачему полицейскому».

От полученных травм мотоциклистка скончалась на месте в машине скорой помощи. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Двумя днями ранее, 28 августа, серьезная авария произошла во Всеволожском районе Ленобласти. На трассе «Магистральная» мотоциклист, выезжая с прилегающей территории, не пропустил ГАЗ и получил тяжелые травмы. Тем же днем в Петербурге, на Варшавской улице, столкнулись мотоцикл и автомобиль ДПС. По информации ГИБДД, инспекторы пытались остановить байкера, заметив, как он нарушил ПДД.