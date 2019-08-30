Поверженная хаски, стрелок на квадроцикле. В Новой Буре выясняют, кто убил собак из ружья

Петербуржец просит полицию найти и наказать того, кто расстрелял его собаку, метиса хаски, в Ломоносовском районе Ленобласти. В животное метили с квадроцикла.

Конфликтная ситуация произошла вечером 29 августа в деревне Новая Буря. Как рассказал позже сотрудникам правоохранительных органов очевидец, примерно в 19:50 он увидел ехавшего по Шоссейной улице на квадроцикле мужчину с ружьем в руках. Затем раздались выстрелы — заскулили и пали замертво две собаки. Стрелок якобы уехал в сторону соседнего поселка, но через некоторое время вернулся вновь — к трупам поверженных животных. На вопрос, зачем он с ними расправился, квадроциклист заявил про задранных псами кур и напуганных животными детей.

Один из владельцев убитых собак, 39-летний петербуржец, написал заявление в полицию.

По информации издания 47News, сотрудники районного уголовного розыска вышли на 46-летнего местного жителя, на которого указал свидетель. Но тот, сам юрист по образованию, твёрдо заявил, что не стрелял по собакам, а просто проезжал мимо на квадроцикле и остановился из-за интереса к животным.

Реклама



«Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего», – прокомментировали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, на этой же неделе в областном Подпорожье сотрудница полиции застрелила дворнягу. Пес со спины напал на ее коллегу, когда сотрудники правоохранительных органов приехали по заявке о бытовой ссоре.