«Терра Нова» взыскивает долги за участок на намыве. Платежи просрочил Seven Suns Development

Компания «Терра Нова» подала в Арбитражный суд Петербурга иск на 1,03 млрд рублей к застройщику Seven Suns Development за просрочку по платежам за участок на намыве, сообщило накануне издание Nsp.ru.

Арбитраж зарегистрировал иск связанной со Сбербанком «Терра Новы» 26 августа. Ответчиками выступают три юрлица застройщика: ООО «Севен Санс Девелопмент», «Севен Санс Девелопмент Северо-Запад» и «Севен Санс Санкт-Петербург». Кроме того, в конце июня компания подала к аналогичному списку ответчиков иски на 24 и на 120 млн рублей. Заседания назначены на 24 и 5 сентября соответственно.

В конце 2018 года девелопер за 1,5 млрд рублей приобрел у «Терра Новы» 6 га на намыве Васильевского острова. В Seven Suns Development прокомментировали, что иски связаны с просрочкой ряда платежей за участок. Компания год не может запустить проект из-за отказов в получении разрешения на строительство. «Есть требования администрации по социалке и пр. Сейчас мы гасим долги, может, не такими темпами, как хотелось бы банку, но для нас это довольно большая нагрузка», — цитирует издание директора по продажам Seven Suns Development Алексея Бушуева. Он подчеркнул, что надеется на диалог и реструктуризацию задолженности.

Напомним, в июне «дочка» Seven Suns Development — ООО «Басфор», которая возводит в Сестрорецке комплекс «Светлый мир «Внутри...» с миром разошлась в суде с Промсвязьбанком, который в рамках банкротного иска требовал от компании 2,7 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том , что из-за оставшегося обременения на земельный участок, на котором строится комплекс, покупатели не могут снять появившиеся в силу закона залоги со своих юнитов.

Кроме того, долги самой «Терра Новы» по кредитам Сбербанка на общую сумму в 4,5 млрд рублей выставлены на продажу. Они пройдут на площадке Российского аукционного дома 1 ноября.