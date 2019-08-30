Беглов рассказал, как его воспитывали ремнем и разговорами

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов, открывая VI Общероссийское родительское собрание в академической гимназии № 56, вспомнил свое детство и поделился взглядом на воспитание детей.

«У меня отец фронтовик, прошел все войны, – рассказал Александр Беглов. – А я восьмой ребенок в семье, самый младший. И отец знал, как меня воспитывать. Не только офицерский ремень всегда на стуле висел, и я смотрел на него с оглядкой. Но и разговорами». Александр Беглов вспомнил, как однажды спросил у своего отца, любит ли он его, и будет ли любить, «что бы я ни натворил»: «Любить буду, — сказал отец. А вот уважать или нет — это сделаешь ты сам».

30 августа Общероссийское родительское собрание с участием министра просвещения Ольги Васильевой проходит в Петербурге. К мероприятию было собрано более 1,5 тысяч вопросов родителей из разных регионов — они будут заданы в режиме телемоста.