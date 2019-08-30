На строительство метро в Петербурге в 2020 году заложили 18 млрд рублей. Обещают новых подрядчиков и говорят о мамонтах

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного не стал просить дополнительных денег на строительство метро в 2020 году. Говоря о «Метрострое», вспоминали мамонтов.

На «нулевых чтениях» бюджета 2020 года, которые проходят 30 августа, глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что почти все из изначально заложенных в бюджет 18 млрд рублей – переходящие расходы по текушим контрактам. Предыдущая администрация заявляла, что на строителтство метро в Петербурге ежегодно необходимо направлять по 30 млрд: в результате адресную инвестиционную программу 2018 года пришлось существенно сокращать уже в конце года.

При этом Харлашкин отметил, что в следующем году предполагается реформирование отрасли путем привлечения новых подрядчиков. Переговоры ведутся с такими компаниями как «СтройТрансГаз», «Ингеоком» и «Ойкумена», а также с китайскими подрядчиками. На вопрос о том, есть ли угроза ухода «Метростроя» в банкротство после сдачи новых станций фиолетовой линии,чиновник ответил: «Это вопрос диалектический. Мамонтов тоже никто не спрашивал».