На строительство метро в Петербурге в 2020 году заложили 18 млрд рублей. Обещают новых подрядчиков и говорят о мамонтах
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Смольного не стал просить дополнительных денег на строительство метро в 2020 году. Говоря о «Метрострое», вспоминали мамонтов.
На «нулевых чтениях» бюджета 2020 года, которые проходят 30 августа, глава КРТИ Сергей Харлашкин заявил, что почти все из изначально заложенных в бюджет 18 млрд рублей – переходящие расходы по текушим контрактам. Предыдущая администрация заявляла, что на строителтство метро в Петербурге ежегодно необходимо направлять по 30 млрд: в результате адресную инвестиционную программу 2018 года пришлось существенно сокращать уже в конце года.
При этом Харлашкин отметил, что в следующем году предполагается реформирование отрасли путем привлечения новых подрядчиков. Переговоры ведутся с такими компаниями как «СтройТрансГаз», «Ингеоком» и «Ойкумена», а также с китайскими подрядчиками. На вопрос о том, есть ли угроза ухода «Метростроя» в банкротство после сдачи новых станций фиолетовой линии,чиновник ответил: «Это вопрос диалектический. Мамонтов тоже никто не спрашивал».
Справка:
Первоначально три станции метро фиолетовой линии городские власти обещали сдать в декабре 2017 года. Потом дедлайн изменился на декабрь 2018 года, но и этот срок был сорван. После этого выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой, и по коричневой линиям. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.