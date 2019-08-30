В украинской телерадиокомпании НОТУ проходят обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в офисе Национальной общественной телерадиокомпании страны (НОТУ), сообщило ведомство в Facebook 30 августа.

«В связи с многочисленными запросами СМИ сообщаем, что Государственное бюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины проводит санкционированные обыски в помещении ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины". Следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможных противоправных действий служебных лиц ПАО “НОТУ”», — говорится в сообщении.

Упомянутых лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

По данным источников «Детектор медиа», обыски проходят по шести адресам, в том числе у председателя правления НОТУ Зураба Аласании. Издание отмечает, что ранее ГБР проводило расследования дел о возможных растратах средств НОТУ бывшим исполнительным директором телерадиовещателя Александром Лиевым. Сам Лиев заявил, что ничего не знает об обысках и уголовном производстве.