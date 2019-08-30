МКБ предложил предпринимателям бесплатное расчетно-кассовое обслуживание

ПАО МКБ

С 1 сентября 2019 года юрлица и индивидуальные предприниматели, подключившие в Московском кредитном банке (МКБ) пакет расчетно-кассового обслуживания (РКО) «Оптимальный», получат бесплатное обслуживание на три месяца.

Пакет «Оптимальный» ориентирован на компании, активно развивающие бизнес. МКБ в рамках этого тарифа предлагает до 4% годовых на остаток по счету, самоинкассацию через терминалы с комиссией 0,39%, а также бесплатный выпуск корпоративной карты, бесплатный пересчет наличности при внесении до 250 000 рублей на счет и бесплатное перечисление средств на счета физических лиц (до 100 000 рублей ежемесячно).

«Мы приглашаем предпринимателей оценить удобство нашего сервиса и выгоду тарифов. Три месяца бесплатного обслуживания позволят сделать необходимые выводы: подходит ли вам выбранный тариф, или целесообразнее воспользоваться другим пакетом РКО. МКБ сейчас предлагает универсальную тарифную линейку, закрывающую потребности бизнеса разного масштаба. Наша цель – предложить компаниям наиболее подходящие условия, мотивирующие на долгосрочное сотрудничество с банком», – отметил Александр Зуев, начальник управления развития сегмента малого и среднего бизнеса МКБ.

Акция распространяется на компании, зарегистрированные в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, впервые открывшие счет в МКБ в период с 1 по 30 сентября 2019 года, за исключением привлеченных через партнерскую программу банка. По истечении трех календарных месяцев с момента подключения пакета ежемесячная абонентская плата по пакету «Оптимальный» составит от 2 990 рублей, стоимость обслуживания будет оплачиваться в соответствии с действующими тарифами банка.

Узнать подробнее о тарифе и оставить заявку на открытие счета можно по ссылке.

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