На Таллинском «отрабатывают» сценарий ДТП. Дубль два собрал пробки и много скорых

Плотные пробки образовались на Таллинском шоссе из-за ДТП на пересечении с Аннинским шоссе. На этом перекрёстке в течение часа произошли две аварии по одному и тому же сценарию.

Около 9 часов утра тёмный хетчбэк вылетел на запрещающий сигнал светофора и ударил красную машину, водитель которой заканчивал поворот налево, сообщают в группе «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте». Никто не пострадал.

Через час здесь произошла более серьёзная авария. На этот раз, пишут в «Коллапсе», хотели проскочить оба водителя, «успешно уничтожив собственные автомобили в лобовом столкновении и нанеся множественные травмы людям, которые находились в машинах». Один из автомобилей выкинуло в кювет: он не долетел несколько метров до припаркованной у обочины машины.

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На месте несколько карет скорой помощи, добавляют в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».