Путин поздравил Лукашенко с 65-летием

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые искренние поздравления по случаю 65-летия. Четверть века Вы стоите во главе Беларуси, неустанно работая над укреплением международного авторитета страны и решением стоящих перед ней социально-экономических задач», — заявил Путин.

Президент отметил, что белорусский лидер постоянно вносит большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между Россией и Белоруссией.