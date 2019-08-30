Сторонника запрещенного ИГ задержали в Нью-Йорке за подготовку теракта. О планах он секретничал с агентом ФБР

Житель нью-йоркского района Квинс планировал совершить нападение на прохожих при помощи холодного оружия. Молодой человек называл себя сторонником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Агенты ФБР задержали 19-летнего жителя Нью-Йорка, который отправлял сообщения федеральному агенту под прикрытием, рассказывая о планах совершить нападение от имени террористической группировки ИГИЛ <...> В переписке с агентом под прикрытием подозреваемый утверждал, что хотел совершить нападение ножом в Квинсе», – сообщает 30 августа телеканал NBC со ссылкой на собственные источники в американских спецслужбах.

Молодой человек, которого СМИ называют Авайс Чудхари, написал в Интернете, что хочет совершить теракт. После чего в переписку с ним вступил агент ФБР, который якобы разделял его взгляды. Подозреваемый попросил своего нового знакомого из Сети достать ему оружие. Во время встречи с агентом несостоявшегося боевика задержали.

Прокуратура США подтвердила задержание жителя города, отметив, что опасности для граждан нет. В пятницу, 30 августа, Чудхари предстанет перед федеральным судом.