«Марш Памяти и Славы» в центре Петербурга 7 сентября

фото предоставлено компанией РСТИ

Общественное движение «Вечно живые» приглашает петербуржцев принять участие в шествии «Марш Памяти и Славы», посвящённом 78-й годовщине начала Великого Подвига ленинградцев и защитников города длиной в 900 блокадных дней.

Торжественное шествие пройдет 7 сентября. Колонна будет формироваться на набережной Зимней канавки, начиная с 15.00, а в 16.00 «Марш Памяти и Славы» начнет свое движение.

Все желающие почтить историческую память о Великом Подвиге могут присоединиться к организованной колонне, которая пройдёт по маршруту: набережная Зимней канавки – Миллионная улица – Дворцовая площадь – Певческий мост. В завершении шествия на Дворцовой площади у Певческого моста состоится праздничный концерт с выступлениями артистов.

«Марш Памяти и Славы» проходит уже четвертый год подряд. Организатором выступает Общественное Движение «Вечно живые» при поддержке Администрации Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Приглашаем всех неравнодушных отдать дань памяти всем, кто погиб, и тем, кто выстоял, защищал наш город и трудился на заводах и фабриках, приближая день полного освобождения Ленинграда от блокады и Великого Праздника Победы.