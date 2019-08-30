Смольный запрашивает 16,7 млрд рублей на транспортную инфраструктуру

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) дополнительно запросил на ремонт дорог 16,7 млрд рублей в 2020 году. Об этом в ходе «нулевых» чтений бюджета 2020 года заявил председатель ведомства Сергей Харлашкин.

Из запрашиваемой суммы 12 млрд рублей пойдут на текущий ремонт дорог. Такое финансирование позволит к 2024 году привести в порядок 85% дорог, как того требует указ президента РФ Владимира Путина. На данный момент в нормативном состоянии пребывает около 63% дорог. Более 1,2 млрд рублей предназначается на капитальный ремонт дорог, ещё 430 млн рублей потребуется на разметку. Ещё порядка 2,6 млрд рублей потребуется на обустройство 400 остановочных павильонов.

При этом в комитете финансов отметили, что полной информации по доппотребности, заявленной КРТИ, у ведомства нет. Это относится, в частности, к 1,2 млрд, запрошенным на капитальный ремонт дорог. Депутаты раскритиковали форму подачи материалов КРТИ на «нулевые чтения» и «недостаточную детализацию заявки».