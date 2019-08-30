Дайджест строительства объектов компании «Строительный трест» в августе

Компания сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в августе 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

На Малой Бухарестской улице продолжается возведение двух очередей 13-этажного жилого комплекса «Новое Купчино». Первый этап состоит из пяти секций. В первых трех секциях выполняется отделка входных групп и мест общего пользования. В секциях 1.4 и 1.5 завершены общестроительные работы, продолжается монтаж вентиляционного оборудования, а также начата прокладка наружных сетей. На втором этапе, куда входят четыре секции основного корпуса и два отдельностоящих дома, ведется кирпичная кладка стен на уровне шестого, седьмого и восьмого этажей.

В жилом квартале NEWПИТЕР в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области идет строительство восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей. В восьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, включающий в себя 9-этажный кирпичный дом на 259 квартир, велась кирпичная кладка шестого этажа. В жилых секциях девятого лота комплекса, также состоящего из 9-этажного дома на 259 квартир, продолжается кирпичная кладка четвертого и пятого этажей. Ввод в эксплуатацию обоих лотов назначен на IV квартал 2020 года.

В десятом лоте, 9-этажном жилом доме на 183 квартиры, на 80% завершены работы по отделке помещений общего пользования и благоустройству придомовой территории. Сдача объекта назначена на IV квартал 2019 года.

Также в 2019 году в составе ЖК NEWПИТЕР планируется ввести в эксплуатацию здание общеобразовательной школы на 550 учащихся. В августе строители завершили устройство фасадов, а внутри корпусов образовательного учреждения продолжались отделочные работы. На территории выполнялось комплексное благоустройство, велись работы по созданию школьного стадиона.

В составе ЖК «Капитал» в городе Кудрово Всеволожского района Ленинградской области продолжается строительство 9-секционного лота 7-21, а также 8 лота, получившего имя «Архитектор».

Лот 7-21 который состоит из двух разноэтажных домов на 9 жилых секций и встроенно-пристроенного детского сада. В последний месяц лета в секциях «А», «Б», «В» и «Г» была завершена чистовая отделка входных групп, лифтовых холлов и мест общего пользования. В настоящий момент в корпусе проводятся пуско-наладочные работы. Благоустройство прилегающей территории выполнено на 50%.

Отделка входных групп, помещений для консьержей и лифтовых холлов также продолжается в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К». В доме ведутся слаботочные работы и монтаж декоративного пояса на фасаде здания. На придомовой территории выполняется благоустройство, производится монтаж детских игровых площадок.

Ввод в эксплуатацию лота 7-21 ЖК «Капитал» запланирован на IV квартал 2019 года.

Продолжается активное строительство 27-этажного жилого комплекса «Архитектор» на 869 квартир и подземным паркингом на 274 машиноместа. Дом напоминает лист клевера и состоит из пяти секций: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. Сегодня строители в первой секции заливают плиту перекрытия над 22-м этажом, в секции 8.2 ведется кладка 23-го этажа, также плиты перекрытия выполняются над 21-м этажом в секциях 8.3 и 8.4. В секции 8.5 продолжается кирпичная кладка 21-го этажа. Завершить строительство ЖК «Архитектор» планируется в IV квартале 2021 года.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга продолжаются работы по созданию ЖК бизнес-класса «Сосновка». Дом расположен на проспекте Тореза, 77, в двух шагах от одноименного парка. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году. Сантехнические и электромонтажные работы в доме выполнены на 95%; продолжается отделка холлов, коридоров и входных групп. Проект комплексного благоустройства территории реализован на 50%.

В Калининградской области продолжается строительство второго и третьего лотов ЖК «Город мастеров». Третий лот (вторая очередь строительства), состоящий из четырех шестиэтажных домов комфорт-класса, готовится ко вводу в эксплуатацию.

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В состав второго лота (третья очередь строительства) входит четыре дома: №7, 8, 9 и 10. В доме №7 ведется монтаж стен четвертого этажа, кладка фасадных и внутренних стен производится на уровне второго этажа. В доме №8 выполняется перекрытие над первым этажом, в доме №9 – над четвертым, продолжается монтаж стен пятого этажа. В доме №10 в августе монтировались стены на четвертом, кладка фасадов и внутренних перегородок проводилась на первом этаже. Также на территории строительства идут работы по прокладке наружного газопровода.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/