В бильярдном клубе на Пионерской нашли мёртвого с татуировкой змеи. Услуги «Алиби» он не оценил

Визит в бильярдный клуб на Петроградской стороне Петербурга закончился смертью для одного из посетителей. Он искал уединения, помощи запросил хрипами, но со спасением окружающие не успели.

Как стало известно «Фонтанке», посетитель поднялся на второй этаж ТЦ на Пионерской, 21, и вошёл в бильярдный клуб «Алиби» незадолго до двух часов дня 29 августа. Постоянным гостем он не был – русоволосый мужчина не старше сорока знакомым сотрудникам заведения не показался, с кием раньше его не замечали.

Интереса к настольным играм или бару он также не проявил и знакомство с клубом начал с туалета. Кажется, подзадержался, но волнения это не вызвало, пока персонал не услышал «хрипы и стоны».

Гостя в туалете нашли уже без движения. Кто-то из сотрудников вроде бы приметил шприц. Внешних признаков насильственной смерти на теле нет, документов при себе не оказалось. Личность умершего устанавливают полицейские, помочь в опознании им может татуировка в виде змеи на ноге.