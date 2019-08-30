В аэропорту Киева родственники ждут удерживаемых в РФ украинцев. Официально об обмене до сих пор не объявлено

В аэропорту Жуляны собираются люди в ожидании прибытия граждан республики, которые участвуют в процедуре обмена между Москвой и Киевом. Адвокат одного из украинцев не исключил решения этого вопроса в конце недели, хотя официальных подтверждений до сих пор нет.

«Журналисты и родственники удерживаемых в России украинцев собрались в аэропорту Киев (Жуляны) в ожидании прибытия граждан по процедуре обмена с РФ <...> Никого из представителей украинских властей в аэропорту нет, официальных комментариев журналистам никто не дает», – сообщает 30 августа ТАСС.

Собравшиеся заявили, что руководствовались сообщениями местных СМИ, объявивших о процедуре обмена 30 августа. Адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков заверил, что решение может быть принято в пятницу. «Надо немного набраться терпения. В течение дня все должно проясниться и решиться», – говорится в его комментарии информационному агентству.

При этом в офисе украинского президента Владимира Зеленского опровергли информацию о запланированном на сегодня обмене удерживаемыми лицами. «Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники», – говорится в Facebook офиса главы республики.

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Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, в свою очередь, заверила, что «сложный переговорный процесс продолжается».

Адвокат удерживаемых россиян Валентин Рыбин признался ТАСС, что ему не известно о готовящемся 30 августа обмене. Его подопечные остаются в СИЗО. По его словам, обмен может состояться 3 сентября. Ранее он отметил, что на Родину смогут вернуться 12 россиян.