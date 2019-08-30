ГК «КВС» выводит в продажу второй этап ЖК «Континенты»

ГК "КВС"

1 сентября открываются продажи квартир во второй очереди жилого комплекса «Континенты», который ГК «КВС» возводит в Выборгском районе Санкт-Петербурга рядом с метро «Парнас». Стоимость квартир начинается от 2,16 млн рублей.

Вторая очередь проекта состоит из двух жилых 27-этажных корпусов на 650 квартир с двухуровневым подземным паркингом на 355 мест и галереей коммерческих помещений. Общая площадь 2 этапа строительства составит более 50 тысяч кв.м.

Комплекс возводится вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и всего в 500 метрах от Шуваловского парка. Расположение домов позволит жителям комфортно и быстро добраться практически до любой точки города: в нескольких минутах езды – въезд на КАД, в 600 метрах – развязка с Выборгским шоссе. В пешеходной доступности функционируют 4 школы, более 10 детских садов, медицинский центр, почтовое отделение. В рамках ЖК «Континенты» ГК «КВС» также возведет детский сад на 150 воспитанников.

Квартирография проекта разнообразна: от комфортных студий площадью 21,8 кв.м до семейных трехкомнатных квартир метражом 77,26 «квадратов». Квартиры оснащены современными инженерными системами с индивидуальным учетом потребления ресурсов, энергосберегающими окнами и продуманной системой вентиляции. Дому присвоен класс энергоэффективности «А» («Очень высокий»), что позволит жильцам экономить на коммунальных платежах.

«Мы знаем как ценно время в современной мегаполисе, поэтому все квартиры будут передаваться владельцам сразу с полной чистовой отделкой, а часть из них – уже со встроенными кухнями. Это будет особенно актуально для тех, кто хочет максимально быстро заселиться в новую квартиру», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор «Агентства недвижимости КВС».

Напомним, жилой комплекс «Континенты» состоит из шести жилых домов высотой 25 и 27 этажей, которые будут возводиться в три этапа. Проект жилого комплекса выполнен архитектурной мастерской Евгения Подгорного «Интерколумниум». По замыслу авторов, каждое из зданий будет представлять свой континент и иметь свои выразительные детали. Здесь появятся игровые площадки, разделенные по возрастам, спортивная площадка для баскетбола и мини-футбола, тренажеры, место для игры в бадминтон, зеленые зоны для отдыха и арт-объекты. Для юных жителей будет обустроена велодорожка, для любителей домашних животных оборудована зона для игр и дрессировки. Дворы комплексы будут свободны от машин и закрыты от посторонних.

Строительство домов 2-го этапа ЖК «Континенты» уже началось, плановый срок ввода в эксплуатацию – сентябрь 2022 года.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/