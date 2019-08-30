Группа RBI увеличила выручку в 2018 году до 14,2 млрд рублей

Группа RBI (входят компании RBI и «Северный город») отчиталась о финансовых итогах 2018 года по международным стандартам. Как сообщили «Фонтанке» 30 августа в компании, за год компания заработала 14,2 млрд рублей, продав 80 тыс. квадратных метров жилья и апартаментов и заключив 1500 сделок.

За 2018 год группа RBI ввела в эксплуатацию 97 тыс. кв. метров жилья. Объем выручки вырос с 12,2 млрд рублей до 14,2 млрд рублей по сравнению с предыдущим календарным годом. Валовая прибыль выросла с 2,9 млрд рублей до 4,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,17 млрд рублей.

Собственный капитал компании за 2018 г. увеличился с 3,4 млрд рублей до 4,58 млрд рублей. Таким образом, рентабельность капитала (соотношение прибыли и собственного капитала) составила 18%. Объем доступной ликвидности компании составил 4,2 млрд рублей – в два раза больше, чем за предыдущий календарный год.

Президент группы RBI Эдуард Тиктинский, прокомментировав итоги, отметил, что у компании нет дисбаланса между заемными средствами и собственным капиталом, достаточные объемы денежных средств в виде активов, растут показатели выручки и прибыли.

Справка: Группа RBI работает на девелоперском рынке с 1993 года и объединяет несколько брендов: RBI (элитная недвижимость и бизнес-класс), «Северный город» (комфорт-класс), «Управление комфортом» (эксплуатация недвижимости), RBI OK (отделочные работы), RBI PM (управление апарт-отелями). За 26 лет работы Группой построено свыше 1,5 млн. кв. м.