«Единую карту петербуржца» закончат развивать в 2020 году. Добавят новые торговые сети и городской диалог

На систему «Единой карты петербуржца» в 2020-м году требуется дополнительно 340 млн рублей. Появится 9 дополнительных сервисов.

О планах по совершенствованию ЕКП 30 августа рассказал глава комитета по экономической политике Валерий Москаленко в ходе «нулевых» чтений бюджета 2020 года. По его словам, 230 млн требуется именно на развитие системы. В частности, по его словам, предполагается расширить число торговых сетей, которые находятся в партнерстве с балансодержателем системы за счет «Ленты» и «ОК». Кроме того, появится около 9 новых сервисов. Среди них – социальный калькулятор, с помощью которого пользователь может выяснить, является ли он потенциальным получателем льгот. «Городской диалог» (система электронного голосования по вопросам жизнедеятельности города), позволит проводить опросы о качестве работы управляющих организаций, необходимость реализации тех или иных проектов и т. п.

Дополнительный сервис должен помогать неравнодушным людям выходить на связь с волонтерскими организациями. Москаленко подчеркнул, что Смольный не хочет включать в систему корпоративные благотворительные фонды или созданные под эгидой какого-то известного публичного лица.

Еще один пункт развития позволит оплачивать в электронном виде услуги образовательных учреждений без необходимости получать квитанцию на руки, а также счета по ЖКХ.

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Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о проекте «Единой карты петербуржца».

Ее выпуск начался 6 мая, она является не только платежной картой, но и проездным билетом, аналогом некоторых документов, дисконтной картой магазинов и носителем электронной подписи. Карта выпускается на базе системы «Мир», в проекте участвуют три банка: Сбербанк, банк «Санкт-Петербург» и ВТБ.