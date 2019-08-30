«Неизвестно, что у человека в голове». На Большевиков у водителя «Ауди» сдали нервы, от ножа пострадал пассажир чужой машины

Недовольство дорожной обстановкой водитель «Ауди» выразил при помощи ножа в Невском районе Петербурга.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 30 августа, накануне вечером у 21 дома на проспекте Большевиков затормозили «Рено Логан» и «Ауди» с номерами Волгоградского региона. Из второго автомобиля вышел водитель в поло и тёмных брюках, открыл переднюю пассажирскую дверь «Логана» и несколько раз ножом ударил сидевшего там мужчину в ногу.

Пострадавший рассказал «Фонтанке», что причина нападения осталась не ясна. «Ауди» сначала ехал за «Логаном», затем его обогнал. «Не знаю, может слишком медленно ехали. Неизвестно, что у человека в голове», – отметил потерпевший.

Горожанину наложили швы на правую ногу, от госпитализации он отказался.

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В ГУ МВД по городу и Ленобласти добавили, что выясняются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.