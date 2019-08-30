Иранец удирал от пограничников в Финляндию. Нелегала помогла поймать собака

В Выборгском районе Ленобласти в результате погони был задержан гражданин Ирана, искавший лучшей жизни в ЕС.

Как сообщает 30 августа Пограничное управление ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, патруль обнаружил беглеца в лесу – тот стремительно двигался в сторону Финляндии. При этом, отмечают в ведомстве, мужчина старался использовать складки местности в качестве элемента маскировки. К поимке нарушителя границы привлекли служебную собаку, и вскоре нелегал оказался в руках пограничников.

Как выяснилось, гражданин Исламской республики Иран 1981 г.р. прибыл в Россию по однократной визе, срок которой вскоре истекает. Мужчина признался, что им двигало непреодолимое желание обрести счастливую жизнь в благополучной Европе.

Приключения иранца в России закончились возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации»).