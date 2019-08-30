Электричка насмерть сбила пешехода в Лахте

Электропоезд насмерть сбил пешехода в Приморском районе Петербурга, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Несчастный случай произошел около часа ночи 29 августа на станции Лахта Сестрорецкого направления ОЖД. Электропоезд совершил наезд на мужчину, который скончался от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что в начале августа в Зеленогорске разогнавшийся скоростной поезд «Аллегро» разрезал напополам мужчину, перебегавшего пути в неположенном месте.