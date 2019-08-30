СМИ: Российские чиновники пока останутся без смартфонов на отечественной ОС. Расходы в бюджет не заложены

Министерство финансов РФ не готово выделить средства на оснащение чиновников смартфонами на операционной системе «Аврора».

«На 2019 год такие расходы в бюджет не заложены. <...> Обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат», – сообщает 30 августа издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников деловой газеты описал переговорный процесс как «сложный», так как претензии к «Авроре» накопились сразу у нескольких ведомств.

Ранее стоимость мобильных с российской ОС для представителей власти оценивалась в 160 миллиардов рублей.