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Общество
30.08.2019 10:34
Печать

СМИ: Российские чиновники пока останутся без смартфонов на отечественной ОС. Расходы в бюджет не заложены

Министерство финансов РФ не готово выделить средства на оснащение чиновников смартфонами на операционной системе «Аврора».

«На 2019 год такие расходы в бюджет не заложены. <...> Обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат», – сообщает 30 августа издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников деловой газеты описал переговорный процесс как «сложный», так как претензии к «Авроре» накопились сразу у нескольких ведомств.

Ранее стоимость мобильных с российской ОС для представителей власти оценивалась в 160 миллиардов рублей.

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Справка:

Российская «Аврора» — это бывшая Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux. С 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia, одним из акционеров которой является группа ЕСН. На смартфонах на базе Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android.

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