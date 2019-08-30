СМИ: Российские чиновники пока останутся без смартфонов на отечественной ОС. Расходы в бюджет не заложены
Министерство финансов РФ не готово выделить средства на оснащение чиновников смартфонами на операционной системе «Аврора».
«На 2019 год такие расходы в бюджет не заложены. <...> Обсуждается целесообразность самого проекта – поэтапный перевод российских чиновников и сотрудников госкомпаний на смартфоны с ОС «Аврора» требует слишком больших затрат», – сообщает 30 августа издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.
Один из собеседников деловой газеты описал переговорный процесс как «сложный», так как претензии к «Авроре» накопились сразу у нескольких ведомств.
Ранее стоимость мобильных с российской ОС для представителей власти оценивалась в 160 миллиардов рублей.
Справка:
Российская «Аврора» — это бывшая Sailfish OS — операционная система с элементами открытого исходного кода на ядре Linux. С 2012 года развивается финской компанией Jolla, созданной выходцами из Nokia, одним из акционеров которой является группа ЕСН. На смартфонах на базе Sailfish можно запускать приложения, написанные для Android.