РадиоТел-СПб обеспечил телекомпании радиосвязью TETRA

Этим летом прошли два ярких и масштабных общественных мероприятия – праздник выпускников Алые Паруса и День военно-морского флота России в Санкт-Петербурге, традиционно собравших миллионную аудиторию посетителей и широко освящённых российскими и зарубежными СМИ.

предоставлено компанией "Radiotel"

РадиоТел-СПб, один из крупнейших операторов профессиональной радиосвязи TETRA, принял участие в их организации, обеспечив услугами оперативной связи телерадиовещательные компании Первый канал, Пятый канал, а также представителей органов исполнительной власти.

Ключевым требованием к услугам связи для подобных событий, является независимость сети сервис-провайдера от сетей операторов публичных GSM-сетей. Во время подобных мероприятий многократно возрастает активность абонентов, вследствие чего, необходимые сервисы мобильных операторов зачастую становятся недоступны. В стандарте ТЕТRА данная ситуация решена посредством предоставления гарантированного ресурса на групповую сессию и многоуровневой приоритизацией абонентов.

«На Алые Паруса мы предоставляли услуги профессиональной радиосвязи стандарта TETRA в интересах Пятого канала. Были разработаны схемы радиосвязи, запрограммированы и подключены к выделенной сети 62 портативные радиостанции. Были также установлены 2 стационарные станции в самой телевизионной студии, где наш специалист оказывал техническую поддержку на протяжении всего мероприятия», – рассказывает Евгений Аксенов, начальник коммерческой службы РадиоТел-СПБ.

Кроме того, на телефоны руководителей телеканала установили мобильное приложение TetraFlex Android Client. Благодаря этому появилась возможность в обычном смартфоне использовать функционал профессионального оборудования радиосвязи, в том числе прослушивать радиоэфир и принимать участие в групповых коммуникациях, работать с индивидуальными соединениями, одновременно прослушивать до 2-х голосовых потоков, устанавливая при этом приоритет групповых, либо индивидуальных вызовов.

«Другими словами, TetraFlex Android Client позволил контролировать взаимодействие между всеми участниками съёмочного процесса на разных городских площадках прямо в своем телефоне в режиме online», – комментирует Евгений.

В интересах представителей исполнительных органов власти, обеспечивающих управление, контроль, координацию и безопасность на празднике, были также оказаны услуги радиосвязи более, чем для 150 пользователей. Безопасность соединений между любым количеством участников в стандартах TETRA предусмотрена технологически, так как само оборудование отсекает несанкционированное подключение к сети.

На День ВМФ, были задействованы 35 портативных радиотерминалов TETRA. Данное оборудование использовалось организаторами для репетиции торжества, а также для организации и проведения телетрансляции в прямом эфире из разных точек города, включая Кронштадт и акваторию Финского залива, Адмиралтейскую набережную, по заказу Первого канала.

Все сотрудники, участвовавшие в проектах, получили от заказчиков именные грамоты. «Конечно, такая положительная обратная связь — наивысшая похвала и оценка нашей работы, – отмечает генеральный директор РадиоТел-СПб Сергей Бирюков, – потому что именно такие профессиональные пользователи предъявляют самые серьёзные требования к бесперебойности услуг, скорости и качеству одновременных соединений между множеством удалённых абонентов. Мы рады, что наши компетенции и технические возможности уже много лет остаются востребованными на самых значимых городских событиях, предоставляя нашим заказчикам возможность совершенствовать организацию общественных мероприятий, делая их более комфортными и безопасными для посетителей».

«РадиоТел-СПб» — федеральный оператор услуг профессиональной радиосвязи стандарта TETRA. Качество и доступность услуг обеспечивается за счет использования собственных выделенных сетей транкинговой связи (оперативная радиотелефонная связь с почти мгновенным соединением между рациями). Помимо оказания операторских услуг, Компания специализируется на создании комплексных систем и сетей, предназначенных для решения критически важных задач: оперативной связи и диспетчеризации, экстренного оповещения, а также управления в кризисных ситуациях.