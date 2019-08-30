«Отель никакой, но рядом есть море». Родители с телом 12-летней Алисы из Петербурга добрались до Антальи

Родители 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в бассейне отеля в турецком Бодруме, готовятся к перелёту в Северную столицу из Антальи. Накануне они добрались до этого города из Денизли, вместе с телом дочери.

«Сейчас мы в Анталье. Отель никакой, но зато рядом есть море. Сегодня и завтра, если ничего не изменится, пойдём к нему», – написала 30 августа мать девочки.

Рейс в Петербург с телом Алисы прибудет в Петербург ранним утром 1 сентября.

Сердце Алисы остановилось 28 августа в турецкой больнице. Медики университетской больницы Памуккале 20 минут пытались его завести, но не справились. Десять дней за судьбой девочки следили десятки тысяч человек, её полную историю читайте в материале «Фонтанки».