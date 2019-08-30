«Однажды тебя погубит твоя излишняя доброта». Полиция задержала братьев из Чечни, выбивавших несуществующий долг из петербуржца

Четверо приятелей решили подзаработать на выбивании чужих долгов. В команду вошли двое уроженцев Чечни и двое петербуржцев. В лесном массиве они требовали от своей жертвы 200 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 30 августа, накануне по подозрению в вымогательстве сотрудники полиции задержали 29-летних братьев, приехавших в Петербург из Чечни, и их двоих приятелей, жителей Колпино, 32 и 29 лет.

По версии следствия, 25 июля они агрессивно побеседовали с 36-летним петербуржцем. Встреча состоялась в лесном массиве у Вознесенского шоссе. На горожанина направили пистолет и потребовали оплатить несуществующий долг в 200 тысяч рублей.

Кроме того, на счету приятелей угон автомобиля «Шевроле Круз».

Реклама



Возбуждены уголовные дела по статьям «Вымогательство» и «Кража». Братья предпочитали передвигаться по городу в «Мерседесе» GL люкс-класса. Машина, по данным «Фонтанки», принадлежит гражданину Китая. В ней нашли травматический пистолет. Социальные сети одного из братьев наполнены фотографиями оружия и различными высказываниями из разряда: «Однажды тебя погубит твоя излишняя доброта».

Один напарник отпущен под подписку о невыезде. Ранее он был судим за кражу, побои, умышленное причинение вреда здоровью, разбой. Ещё трое задержаны на двое суток.