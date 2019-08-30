С полицейского и экс-сотрудницы Сбербанка спросили 1,8 млн рублей 80-летней петербурженки. ФСБ задала вопрос с утра пораньше

В Петербурге задержан участковый Калининского района. Ему вменяют хищение денег у пенсионерки. Схема по мнению следствия – не простая, вместе с ним привлекли теперь уже бывшую сотрудницу Сбербанка. Она призналась, что проанализировала те счета пожилых людей, по которым нет движения.

По информации «Фонтанки», к вечеру 29 августа Следственный комитет Выборгского района Петербурга задержал на двое суток участкового 17 отдела полиции Калининского района, 35-летнего Валерия Пискарева. Утром того же дня к нему домой с обыском пришли оперативники ФСБ, зная, что он находится в отпуске.

По данным нашего издания, ему вменяют кражу в особо крупном размере. В его случае размер равен 1,8 миллиона рублей. Причем эти деньги принадлежали 80-летней петербургской пенсионерке и лежали на ее счету.

«Фонтанке» известно, что вместе с полицейским допрошена в качестве подозреваемой и экс-сотрудница отделения Сбербанка, что на проспекте Культуры,12. По версии следствия, она по договоренности мониторила счета пожилых людей, и, увидев, что у женщины на сберкнижке хранится крупная сумма, но нет транзакций о снятии денег, сообщила своему знакомому сотруднику. Далее по подложным документам была выпущена банковская карта, а деньги сняты с банкоматов Выборгского района.

По информации нашего издания, сотрудница не стала отрицать произошедшее и была отпущена на подписку о невыезде. Участковый же закрылся своим правом не давать показания против себя и был задержан.