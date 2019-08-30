Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана «Дориан»

Президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где запланированы мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Отмена поездки связана с приближающимся к стране ураганом «Дориан».

Отмену визита Трамп объяснил тем, что ему нужно убедиться, что федеральное правительство подготовлено к надвигающемуся шторму, сообщает 30 августа телеканал «Дождь» со ссылкой на Reuters. «Похоже, что ураган действительно может быть очень и очень сильным», — отметил Трамп.

Вместо Трампа в Польшу поедет вице-президент Майк Пенс. Американский лидер добавил, что обсудил этот вопрос с польским президентом Анджеем Дудой и пообещал посетить Польшу в ближайшем будущем.

Трамп должен был находиться в Польше с 31 августа по 2 сентября. По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, там была запланирована встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, в ходе будущей встречи лидеры должны обсудить возможную приостановку выделения военной помощи Украине, сообщал CNN.

Ранее губернатор штата Флорида ввел режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающегося урагана.