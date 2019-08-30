Из аэропорта Хельсинки запустят беспилотное аэротакси

Немецкая компания Volocopter планирует запустить дроны-авиатакси в Финляндии к 2030 году, сообщает 30 августа Yle.

Пассажирский мультикоптер привезли в Финляндию для технических испытаний, и первый полёт состоялся накануне в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Несмотря на то, что это беспилотник, законодательство ни одной страны пока не позволяет запустить его в воздух автономно, поэтому испытания проводятся с пилотом.

Визит Volocopter является частью большого проекта Gulf of Finland U-Space, цель которого – проверить возможности беспилотного воздушного транспорта.

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Volocopter планирует получить лицензию на свои беспилотные аэротакси в 2021 году, а в 2022-м уже начать перевозку пассажиров. В каких городах – компания не раскрывает.

Новейшая модель воздушного такси VoloCity – это электрический летательный аппарат четвертого поколения (eVTOL) с вертикальным взлетом и посадкой, предназначенный для внутригородских полётов. VoloCity был разработан в соответствии со стандартами безопасности, установленными Европейским агентством по авиационной безопасности (повышенная категория SC-VTOL). Расчетная дальность полета – 35 км, скорость – 110 км/ч. Технический директор Ян Хендрик Боленс говорит, что аккумулятор Volocopter можно заменить за считаные минуты.

Пока не известно, ведет ли компания переговоры с оператором финских аэропортов Finavia о полётах из Хельсинки-Вантаа. Однако известно, что аэротакси Volocopter в аэропорту Франкфурта запустят в ближайшие несколько лет – соглашение уже заключено.