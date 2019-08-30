«Информационный хаос». Офис Зеленского опроверг окончание обмена заключенными с Россией

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

«Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не в первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники», — говорится 30 августа в сообщении офиса в Facebook.

В Службе безопасности Украины (СБУ) также отметили, что переговоры продолжаются и идут сложно. «Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго... Держим кулаки», — отметила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

О совершившемся обмене рано утром заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он сделал репост сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой: «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что самолет с освобожденными украинцами якобы должен был прилететь в Киев в пять утра.

Ранее сообщалось, что в обмене могут принять 12 россиян: помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена назывались имена Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми «по политически мотивированным уголовным производствам».