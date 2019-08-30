«Не хватило десятых градуса». Погода в Петербурге попыталась установить рекорд

В последние дни августа погода в Петербурге едва не побила 77-летний рекорд. Не хватило буквально десятых градуса.

«В минувший четверг воздух в Северной столице прогрелся до +25,4°, что в точности повторяет суточный рекорд максимальной температуры, установленный в далеком 1942 году», – написал 30 августа в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он добавил, что в пятницу в городе переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха +22…+24°, по области +20…+25°. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.