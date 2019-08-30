В Пулково подтвердили столкновение самолёта «Уральских авиалиний» с птицей. Аэропорт работает штатно

В петербургском аэропорту Пулково подтвердили информацию о столкновении с птицей самолёта «Уральских авиалиний» ночью 30 августа.

«При взлете рейса U6 2645 в аэропорту Пулково произошло столкновение с птицей. Воздушное судно продолжило полет по плану», — прокомментировали «Фонтанке» в компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Происшествие не повлияло на работу аэропорта.

Airbus 321, направлявшийся из Петербурга в Худжанд, по дороге все же изменил маршрут и экстренно сел в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились 193 пассажира, среди них 22 ребенка, и четыре члена экипажа. Воздушное судно осмотрели, повреждений на нём не зафиксировали.