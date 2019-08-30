Поклонская рассказала про радикальные перемены в личной жизни, о которых никто не догадывается

Радикальные перемены произошли в личной жизни депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Однако о них, по ее словам, «никто не догадывается», а тайное станет явным только после предъявления декларации.

«Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается… Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена», – заявила Поклонская 30 августа в комментарии РИА Новости.

20 августа Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни после тяжелой операции.

В августе 2018 года стало известно, что Поклонская вышла замуж за тогда еще руководителя рабочего аппарата федерального омбудсмена Ивана Соловьева.