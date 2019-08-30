Россия наращивает ввоз пластикового мусора из-за границы. Переработчики жалуются на дефицит отечественных отходов

Российские предприятия — переработчики вторсырья стали покупать больше пластиковых отходов за рубежом. В прошлом году импорт составил более 20 млн долларов — на 32% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные таможенной статистики, которые 30 августа приводит РБК.

Рост импорта отработанного пластика фиксируется на фоне буксующей, по мнению игроков рынка, «мусорной реформы». Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется. Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.

Одновременно растут продажи за рубеж макулатуры, несмотря на дефицит этого вторсырья на внутреннем рынке.

Согласно данным ФТС, в 2018 году Россия закупила за границей отходы из пластмасс на $20,3 млн (категория «Отходы, обрезки и скрап из пластмасс»). В первом полугодии 2019 года импорт пластиковых отходов увеличился на 41% к тому же периоду годовой давности, до $12,6 млн.

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Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов являются Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

При этом, если посмотреть на данные импорта в физическом выражении, на первом месте будет Белоруссия, которая поставила в Россию в прошлом году около 7 тыс. т пластиковых отходов.

Макулатура — главная статья российского экспорта среди вторсырья (без учета лома и отходов черных и цветных металлов). Объем экспорта макулатуры в 2018 году составил почти $72 млн (368 тыс. т).

Более половины этой суммы приходится на сделки с Украиной ($38,3 млн). На втором месте по закупкам целлюлозных отходов из России Белоруссия ($8,3 млн), затем идут Узбекистан ($5,4 млн), Германия ($4,8 млн), Финляндия ($4,5 млн).

В 2018 году, по данным Росприроднадзора, в России образовалось 7,2 млрд т отходов производства и потребления — на 14% больше, чем годом ранее. Главным образом это отходы от добычи полезных ископаемых (94%), существенная часть которых утилизируется и перерабатывается.

Что касается твердых коммунальных отходов (ТКО), их ежегодный объем в России составляет 70 млн т. Из них на переработку идет только 5 млн т мусора — остальное отправляется на полигоны или (несущественная часть) сжигается.

Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 млн т, а перерабатывается не более 12% из них, сообщили РБК в пресс-службе российского «Гринписа».

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Общая площадь российских свалок, по данным «Гринпис», — более 4 млн га. Это примерно равно территории Швейцарии.