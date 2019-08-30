Адвокат: Удерживаемых на Украине россиян не привезли из СИЗО. Возможная дата обмена — вторник

Удерживаемые на Украине россияне пока остаются в следственном изоляторе и не готовятся к обмену. Об этом утром 30 августа заявил их адвокат Валентин Рыбин. Ранее стало известно, что в Киев из Москвы в рамках обмена прилетели арестованные и осужденные в РФ граждане соседней страны.

«Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен», – утверждает юрист, слова которого приводит ТАСС.

Рыбин ожидает возвращения россиян домой во вторник, 3 сентября.

В свою очередь, представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что переговоры по обмену продолжаются.

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«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго. Не распространяйте непроверенную информацию», – написала Гитлянская в Facebook.

Ранее сообщалось, что в обмене могут принять 12 россиян: помимо Максима Одинцова и Александра Баранова, среди возможных участников обмена назывались имена Евгения Мефедова, Игоря Кимаковского и Руслана Беджиева, которые проходят обвиняемыми «по политически мотивированным уголовным производствам».

Напомним, о совершившемся обмене рано утром заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. Он сделал репост сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой: «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Также главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что самолет с освобожденными украинцами якобы должен был прилететь в Киев в пять утра.