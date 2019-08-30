Рассвет на петербургских улицах встретили «инсталляции» с разбитыми такси и каршерингом

Фотографиями разбитых ночью автомобилей – каршерингового и такси – делятся петербуржцы в соцсетях утром 30 августа.

Около железнодорожной станции «Новый Петергоф» валяется перевёрнутый «Фольксваген Поло» от «Яндекс.Драйва», сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Там же рассказывают о ночной аварии с «Яндекс.Такси» на Выборгской набережной, 61: «Уснул водитель. Пассажир отделался лёгким испугом».

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Напомним, недавнее яркое ДТП с каршеринговой машиной на Тихорецком проспекте. В ночь на 28 августа пользователь сервиса насадил «Шкоду Рапид» на ограждение и скрылся, никто не пострадал.