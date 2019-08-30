Женщину-велосипедистку и маленькую девочку во дворе сбили в Петербурге с разницей в 10 минут

Почти одновременно на севере и на юге Петербурга минувшим вечером под колёса машин попали женщина-велосипедистка и девочка-пешеход. Ещё один пешеход пострадал в ДТП утром 30 августа.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 29 августа около 18:20 на Выборгском шоссе, 372, (Выборгский район Петербурга) мужчина 1975 года рождения на «Шевроле» совершил наезд на женщину 1974 года рождения, ехавшую попутно на велосипеде. Женщина с тяжёлыми травмами госпитализирована.

А через 10 минут на Загребском бульваре, 15, (Фрунзенский район) мужчина 1991 года рождения на «Ниссане» во дворе сбил девочку 2012 года рождения. Ребёнок также получил тяжелые травмы.

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Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ДТП случилось в зоне парковки, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», реанимация приехала быстро, разыскиваются очевидцы происшествия.

Рано утром 30 августа на улице Маршала Казакова, напротив дома 31, корпус 1, в направлении Автово, ВАЗ сбил мужчина, пишут в той же группе. «Пешеход сидит за машиной, живой, но в крови. Проезд по правой полосе», – добавляет очевидец.