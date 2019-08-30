«Моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Россия и Украина обменялись заключенными, утверждает генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в Facebook 30 августа. Он сделал репост сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой: «Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой». Официально обмен пока не потверждается.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что самолет с освобожденными украинцами прилетит в Киев в пять утра. При этом в киевском аэропорту Жуляны информацию о самолете не подтвердили. «У нас данных о таком рейсе нет. Звонила начальству, не подтверждают эту информацию», — отметила сотрудница информационной стойки аэропорта Жуляны в разговоре с РБК.

Адвокат нескольких осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил ТАСС, что они «сидят на базе и по СИЗО». Он не знает об их перемещении для обмена.

Список россиян, которые должны вернуться на родину в рамках обмена, не разглашается. Достоверной информации о их прибытии пока нет. Некоторые телеграм-каналы сообщили, что в начале второго ночи в подмосковном аэропорту Остафьево приземлился самолет, данные которого не видны в сервисе Flightradar.

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Ранее сообщалось, что Порядка тридцати осуждённых за различные преступления украинцев собраны в столичном изоляторе «Лефортово» для обмена на россиян. Как писал 29 августа «Коммерсантъ», основную часть из тех, на кого будет произведён обмен, составят украинские моряки, арестованные после захода кораблей этой страны в территориальные воды России. Для участия в обмене украинцам придется написать прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Тогда он сможет их помиловать и отправить на родину. Однако многие такие заявления писать отказались, поскольку это автоматически означает признание вины. Среди таких людей и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов.