В Пулково лайнер «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей птиц. Самолет аварийно посадили в Екатеринбурге

Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Петербурга в Худжанд, изменил маршрут и экстренно сел в Екатеринбурге 30 августа.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе авиакомпании, после вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлётной полосы в Пулково нашли останки животного происхождения, перья птиц.

«Самолет совершил вынужденную посадку в Кольцово. Посадка прошла благополучно. В настоящий момент воздушное судно осмотрено, повреждений нет», — добавили в «Уральских авиалиниях».

Как пишет 30 августа E1.RU свердловская транспортная прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки борта Airbus 321. В ведомстве также подтвердили, что причиной инцидента стало то, что самолет столкнулся со стаей птиц при взлете в аэропорту Петербурга.

Реклама



«Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. На борту находились 193 пассажира, среди них 22 ребенка, и четыре члена экипажа», — рассказали в прокуратуре.

15 августа Airbus A321 совершил жесткую посадку в поле с кукурузой вблизи аэропорта «Жуковский». Такое решение было принято после того, как в оба двигателя лайнера попали птицы, и произошло возгорание. Всего на борту самолета находились 226 человек и семь членов экипажа, все остались живы. Президент Владимир Путин присвоил пилотам звания Героев России.