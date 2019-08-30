СМИ выяснили, как будет проходить обмен пленными между Россией и Украиной. Сенцова могут «отправить отбывать наказание на родину»

Порядка тридцати осуждённых за различные преступления украинцев собраны в столичном изоляторе «Лефортово» для обмена на россиян. Как сообщает 29 августа «Коммерсантъ», основную часть из тех, на кого будет произведён обмен, составят украинские моряки, арестованные после захода кораблей этой страны в территориальные воды России.

Издание отмечает, что для участия в обмене украинцам придется написать прошение о помиловании на имя Владимира Путина. Тогда он сможет их помиловать и отправить на родину. Однако многие такие заявления писать отказались, поскольку это автоматически означает признание вины. Среди таких людей и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов.

«Если господин Сенцов не передумает, участники обмена могут воспользоваться компромиссным вариантом, например, отправив его на Украину для отбывания наказания, назначенного российским судом», – пишет «Коммерсантъ».

Известно, что в изолятор перевели осужденного за терроризм Александра Кольченко, он проходил по одному делу с Сенцовым. Где находится последний — неизвестно, источники нескольких СМИ сообщали, что его якобы также перевели в Москву, однако официального подтверждения эта информация не получила. В обмене, судя по всему, также будут участвовать журналист Роман Сущенко, получивший 12 лет за шпионаж, и Евгений Панов, который сидит за диверсии в Крыму.

Ранее сообщалось, что обмен может пройти уже в пятницу, 30 августа.