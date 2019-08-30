NASA показывает снятый из космоса ураган «Дориан», о котором предупреждал Трамп

Тропический шторм, который сформировался в ураганные облака над Атлантическим океаном, засняли с МКС. Уже в субботу он может оказаться у берегов Багамских островов.

Видео с Международной космической станции вечером 29 августа показало NASA. Ураган находится над Пуэрто Рико, он движется со скоростью около 20 км/ч. Траектория его движения ещё будет уточняться, однако, как ранее предупредил президент США Дональд Трамп, обрушиться он может на Флориду. Трамп уточнил, что бедствие может стать крайне разрушительным и попросил местных жителей позаботиться о еде и воде на ближайшую неделю.

NASA уточняет, что устойчивые ветры внутри Дориана достигают скорости в 140 км/ч. За последние сутки над местностью, где «проплывают» эти облака, выпало до 120 мм осадков. В ближайшие дни американцам следует опасаться сильного прибоя, разгул стихии ожидается на следующей неделе.