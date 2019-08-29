Мегапроект «Газпрома» под Петербургом получил от ВЭБа 111 млрд рублей

ВЭБ одобрил кредит на 111 млрд рублей на создание газохимического кластера под Петербургом. Как пишет «Интерфакс», решение было принято 29 августа на заседании наблюдательного совета ВЭБа под председательством Игоря Шувалова. Речь идет о строительстве газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге.

«Наше финансирование не единственное, мы финансируем вместе с "Газпромом". Инициатор проекта — "Газпром". И лимит нашего участия до 111 млрд рублей на этом этапе, на один год. На этом, первоначальном этапе ВЭБ является единственным кредитором, но первый этап длится в течение года. И мы должны подготовить проект к тому, чтобы он был привлекателен для других инвесторов и для других кредиторов. И этот период обозначен в течение целого года нашей предстоящей работы», - подчеркнул Шувалов.

Проект по созданию комплекса по переработке этаносодержащего газа и производству СПГ реализуют «Газпром» совместно с АО «РусГазДобыча». Проект предусматривает строительство мощностей по переработке 45 млрд куб.м. газа в год, производству 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и около 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса намечен на 2023 год.

«РусГазДобыча» на 100% принадлежит ООО «Национальная газовая группа», которая была учреждена Артемом Оболенским и Аркадием Ротенбергом в 2016 году. Тогда же единственным участником ООО стал Оболенский. Весной 2019-го 49% долей компании записали на два фонда, которыми управляет Газпромбанк.