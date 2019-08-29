AP: Спутниковые снимки показали, что на территории Ирана упала ракета

Неудачный запуск ракеты со спутником Nahid1, предположительно, был зафиксирован над территорией Ирана. О том, что ее планировалось отправить в космос, сообщали местные СМИ.

Об этом 29 августа пишет Associated Press. На кадрах видно чёрный дым, множество автомобилей и, как полагает издание, воду, которой пытались потушить пламя. Снимки были сделаны в 240 км от иранской столицы. Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери, полагает, что ракета взорвалась либо во время запуска, либо смогла невысоко подняться, после чего рухнула обратно на землю.

Satellite images appear to show the smoldering remains of a rocket at an Iran space center that was to conduct a satellite launch. The photos show black smoke and part of a painted launch pad apparently scorched away. https://t.co/G2J9u9EFEA — The Associated Press (@AP) 29 августа 2019 г.

Nahid1 (в переводе с фарси «Венера») – это телекоммуникационный спутник, который власти Ирана планировали вывести на орбиту в течение последних двух с половиной месяцев. Он должен был оказаться на низкой орбите и пробыть там примерно 2,5 месяца, на нем были установлены первые складные солнечные панели Ирана.

Запуски, а последние два были неудачными, беспокоят США. Космическую деятельность Тегерана там могут рассматривать как ответ на выход Америки из ядерной сделки. Власти Ирана утверждают, что запуски спутников не связаны с военными задачами.