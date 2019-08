AP: Спутниковые снимки показали, что на территории Ирана упала ракета

Неудачный запуск ракеты со спутником Nahid1, предположительно, был зафиксирован над территорией Ирана. О том, что ее планировалось отправить в космос, сообщали местные СМИ.

Об этом 29 августа пишет Associated Press. На кадрах видно чёрный дым, множество автомобилей и, как полагает издание, воду, которой пытались потушить пламя. Снимки были сделаны в 240 км от иранской столицы. Дэвид Шмерлер, старший научный сотрудник Института международных исследований Мидлбери, полагает, что ракета взорвалась либо во время запуска, либо смогла невысоко подняться, после чего рухнула обратно на землю.

Satellite images appear to show the smoldering remains of a rocket at an Iran space center that was to conduct a satellite launch. The photos show black smoke and part of a painted launch pad apparently scorched away. https://t.co/G2J9u9EFEA