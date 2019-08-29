Начнут с Франции. Стало известно расписание «Зенита» в Лиге чемпионов
Первый матч в рамках Лиги чемпионов петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет 17 сентября против «Лиона». Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе сине-бело-голубых.
Там уточнили, что «Газпром Арена» впервые примет игру турнира 2 октября: «Зенит» сыграет с «Бенфикой». Целиком расписание матчей выглядит следующим образом:
17 сентября, 19:55 (здесь и далее — московское время)
«Лион» — «Зенит»
2 октября, 22:00
«Зенит» — «Бенфика»
23 октября, 19:55
«РБ Лейпциг» — «Зенит»
5 ноября, 20:55
«Зенит» — «РБ Лейпциг»
27 ноября, 20:55
«Зенит» — «Лион»
10 декабря, 23:00
«Бенфика» — «Зенит»
Напомним, ранее стали известны итоги жеребьевки в Лиге чемпионов, главного тренера «Зенита» Сергея Семака они не обрадовали, зато Артем Дзюба считает, что у сине-бело-голубых есть все шансы победить соперников по турниру.
Подробнее о том, кто стал оппонентами «Зенита» в Лиге чемпионов, читайте в материале «Фонтанки».