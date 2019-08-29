Начнут с Франции. Стало известно расписание «Зенита» в Лиге чемпионов

Первый матч в рамках Лиги чемпионов петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет 17 сентября против «Лиона». Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе сине-бело-голубых.

Там уточнили, что «Газпром Арена» впервые примет игру турнира 2 октября: «Зенит» сыграет с «Бенфикой». Целиком расписание матчей выглядит следующим образом:

17 сентября, 19:55 (здесь и далее — московское время)

«Лион» — «Зенит»

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2 октября, 22:00

«Зенит» — «Бенфика»

23 октября, 19:55

«РБ Лейпциг» — «Зенит»

5 ноября, 20:55

«Зенит» — «РБ Лейпциг»

27 ноября, 20:55

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«Зенит» — «Лион»

10 декабря, 23:00

«Бенфика» — «Зенит»

Напомним, ранее стали известны итоги жеребьевки в Лиге чемпионов, главного тренера «Зенита» Сергея Семака они не обрадовали, зато Артем Дзюба считает, что у сине-бело-голубых есть все шансы победить соперников по турниру.

Подробнее о том, кто стал оппонентами «Зенита» в Лиге чемпионов, читайте в материале «Фонтанки».