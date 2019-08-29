Американские СМИ пишут, что взрыв под Северодвинском произошел при подъеме затонувшей ядерной ракеты
Взрыв под Северодвинском мог произойти во время операции по подъему ядерной ракеты, затонувшей на дне. Об этом 29 августа пишет CNBC со ссылкой на данные американской разведки.
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — заявил источник издания. По данным собеседником CNBC, взрыв якобы произошел на одном из судов, участвовавших в операции, это вызвало реакцию в поднимаемой ракете, что привело к утечке радиации. У американской разведки нет данных о потенциальной угрозе здоровью людей или окружающей среде.
Отметим, CNBC сообщало о затоплении российской ядерной ракеты еще в августе 2018 года. Правда, речь тогда шла о Баренцевом море, а не Белом, где произошел инцидент 8 августа 2019-го.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны. Согласно официальному сообщению ведомства, во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания произошел взрыв с последующим возгоранием.